50 yıllık giyim markası iflas etti: Spor elbiseleri üretiyordu

MÜŞTERİLERE TEŞEKKÜR...

mlive.com'un haberine göre iflas haberi, Michigan Üniversitesi atletizm bölümünün resmi ürün perakendecisi hakkında yasal anlaşmalar, mağaza kapatmaları ve diğer mali sorunların kamuoyuna duyurulmasının ardından ortaya çıktı.

Scott Hirth bir açıklamada, "Satışın hızla sonuçlanmasını ve çok yakında duyurulmasını umuyoruz. Siz sadık müşterilerimize, bu yaklaşık 50 yıl boyunca verdiğiniz tüm destek için teşekkür ediyoruz ve size ve Üniversiteye hizmet etmek bizim için ayrıcalıklı bir onur ve ayrıcalıktı." dedi.