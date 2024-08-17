50 yıllık giyim markası iflas etti: Spor elbiseleri üretiyordu
Spor camiasında sattığı ürünlerle tanınan ABD’li tekstil giyim markası iflas ettiğini açıkladı.
Küresel ekonomik krizin en çok etkilediği ülkelerin başında gelen ABD’de 50 yıllık giyim markası The M Den iflas etti. M Den’in sahibi ABD 11. Bölüm Mahkemesine giderek iflas başvurusu yaptığını açıkladı.
Scott Hirth'e ait Heritage Collegiate Apparel, şirketin potansiyel satışı kapsamında iflas başvurusunda bulunduğunu 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada belirtti.
MÜŞTERİLERE TEŞEKKÜR...
mlive.com'un haberine göre iflas haberi, Michigan Üniversitesi atletizm bölümünün resmi ürün perakendecisi hakkında yasal anlaşmalar, mağaza kapatmaları ve diğer mali sorunların kamuoyuna duyurulmasının ardından ortaya çıktı.
Scott Hirth bir açıklamada, "Satışın hızla sonuçlanmasını ve çok yakında duyurulmasını umuyoruz. Siz sadık müşterilerimize, bu yaklaşık 50 yıl boyunca verdiğiniz tüm destek için teşekkür ediyoruz ve size ve Üniversiteye hizmet etmek bizim için ayrıcalıklı bir onur ve ayrıcalıktı." dedi.
50 MİLYON DOLAR BORÇ!
Heritage Collegiate Apparel Inc., Michigan Doğu Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ndeki dosyaya göre 50 milyon dolara kadar borcu olduğunu söyledi. Dosyaya göre en büyük teminatsız borç, Michigan Üniversitesi’nin atletizm bölümüne telif ödemeleri için ödenen 9 milyon dolardan biraz daha az. Diğer borçlar arasında Nike'ın yaklaşık 2,6 milyon doları var, kayıtlar bunu gösteriyor.