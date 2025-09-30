500 bin sosyal konut projesi için düğmeye basıldı: İşte katılım şartları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut projesi için düğmeye bastıklarını söyledi. Projede, bazı hak sahiplerine öncelik verilecek. 500 bin sosyal konut projesinin ayrıntıları belli oldu. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'deki Kabine Toplantısı'nda kararın yaşama geçirileceğini açıkladı.
2 | 11
Erdoğan, proje için düğmeye basıldığını belirtirken, gençlere, şehit ve gazi yakınlarına, 3 çocuklu ailelere öncelik verileceğini söyledi.
3 | 11