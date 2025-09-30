  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 500 bin sosyal konut projesi için düğmeye basıldı: İşte katılım şartları

500 bin sosyal konut projesi için düğmeye basıldı: İşte katılım şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut projesi için düğmeye bastıklarını söyledi. Projede, bazı hak sahiplerine öncelik verilecek. 500 bin sosyal konut projesinin ayrıntıları belli oldu. İşte detaylar...

500 bin sosyal konut projesi için düğmeye basıldı: İşte katılım şartları - Sayfa 1

Hükümet, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını başlatmaya hazırlanıyor.

1 | 11
500 bin sosyal konut projesi için düğmeye basıldı: İşte katılım şartları - Sayfa 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'deki Kabine Toplantısı'nda kararın yaşama geçirileceğini açıkladı.

2 | 11
500 bin sosyal konut projesi için düğmeye basıldı: İşte katılım şartları - Sayfa 3

Erdoğan, proje için düğmeye basıldığını belirtirken, gençlere, şehit ve gazi yakınlarına, 3 çocuklu ailelere öncelik verileceğini söyledi.

3 | 11
500 bin sosyal konut projesi için düğmeye basıldı: İşte katılım şartları - Sayfa 4

KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİ

Cumhurbaşkanı, "Kiralık konut uygulamasına ilk defa geçiyoruz. İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ'yle başlatacağız. Sosyal konutların bir kısmını uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi rahatlatacağız" dedi.

4 | 11