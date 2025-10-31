500 bin sosyal konut projesinin örnek evleri belirlendi: Fiyatlar ve taksitler açıklandı
Yüzyılın konut projesi “500 bin sosyal konut”un detayları paylaşıldı Buna göre Konutlar 1+1 (55 m²) ve iki ayrı tipte 2+1 (65 m², 80 m²) olarak inşa edilecek. Fiyatlar Anadolu ve İstanbul'da farklılık gösterecek. İşte detaylar...
Türkiye genelinde 500 bin kişiyi ev sahibi yapmayı amaçlayan sosyal konut projesinde, konut tipleri ve oturum planlarına dair detaylar netleşti. Projenin genel çerçevesi ve bölgesel satış fiyatları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı.
KONUTLARIN BÜYÜKLÜKLERİ VE DAĞILIM PLANI
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek toplam 500 bin konut, üç ana tipte tasarlandı: 55 metrekarelik 1+1, 65 metrekarelik 2+1 ve 80 metrekarelik 2+1 daireler.
Konutların toplam sayı içindeki dağılımı şu şekilde belirlendi:
Toplam konut sayısının yüzde 40’ı, yani 200 bin adedi, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Geri kalan konutların yüzde 30’u, yani 150 bin adedi, 65 metrekarelik 2+1 tipinde olacak. Kalan 150 bin konut ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.