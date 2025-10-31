500 bin sosyal konut projesinin örnek evleri belirlendi: Fiyatlar ve taksitler açıklandı

Konutların toplam sayı içindeki dağılımı şu şekilde belirlendi:

Toplam konut sayısının yüzde 40’ı, yani 200 bin adedi, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Geri kalan konutların yüzde 30’u, yani 150 bin adedi, 65 metrekarelik 2+1 tipinde olacak. Kalan 150 bin konut ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.