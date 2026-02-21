  1. Ekonomim
  4. 500 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksidi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları

500 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksidi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları

Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin ardından ihtiyaç kredisi faiz oranları da merak ediliyor. Peki Şubat 2026 itibarıyla en uygun faizli ihtiyaç kredisini hangi bankalar veriyor? 500 TL'nin 12 ay vadeli aylık ev toplam geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları ve 500 bin TL'nin geri ödeme tablosu...

Nakit ihtiyacı olanlar bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını merak ediyor.

Peki en uygun faizli ihtiyaç kredisini hangi bankalar veriyor? 500 TL'nin 12 ay vadeli aylık ev toplam geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları ve 500 bin TL'nin geri ödeme tablosu...

Akbank

Faiz Oranı: % 4,3
Toplam Ödeme: 699.664 TL
Aylık Taksit: 58.305 TL

QNB

Faiz Oranı: %3,64
Aylık Taksit: 55.563,24 TL
Toplam Ödeme: 669.633,88 TL

