500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları

2 Kasım 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faizi 500 bin TL'de yüzde 48, 1 milyon TL'de yüzde 47 seviyesinde. İşte güncel banka mevduat faiz oranları, 500 bin TL’ ve 1 milyon TL'nin getirisi ve bankaların mevduat fırsatları hakkında tüm detaylar…