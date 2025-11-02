500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları
Yatırımlarını mevduat faizlerinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar bankaların mevduat faizlerini yakından takibe devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası faizlerde düşüş yaşanırken bankalar arasında en yüksek oran yüzde 47 ve 48 olarak öne çıkıyor. İşte 2 Kasım 2025 itibarıyla bankaların mevduat faizleri oranları ve 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi
Mevduat faizleri son dönemde yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından bankalar arasında mevduat faiz oranlarında düşüş görülmeye başladı. Ancak bazı bankalar hâlâ yüksek oranlarla dikkat çekiyor.
2 Kasım 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faizi 500 bin TL'de yüzde 48, 1 milyon TL'de yüzde 47 seviyesinde. İşte güncel banka mevduat faiz oranları, 500 bin TL’ ve 1 milyon TL'nin getirisi ve bankaların mevduat fırsatları hakkında tüm detaylar…