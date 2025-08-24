500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte Bankaların güncel mevduat faiz oranları
Temmuz ayında Merkez Bankası’nın 300 baz puanlık faiz indirimi kararı, bankalardaki kredi ve mevduat faizlerini doğrudan etkiledi. Geçtiğimiz dönemde %53’e kadar çıkan mevduat faizleri artık daha düşük seviyelerde seyrediyor. Peki, bu durumda 500 bin TL ve 1 milyon TL yatırımların aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankalara göre güncel vadeli mevduat faiz oranları ve aylık kazançlar...
Merkez Bankası’nın Temmuz ayında yaptığı 300 baz puanlık faiz indirimi, bankalardaki kredi ve mevduat faizlerini yeniden şekillendirdi. Konut, ihtiyaç, tüketici ve taşıt kredilerinde faizler belirgin şekilde gerilerken, mevduat faizleri de kritik seviye olan yüzde 50’nin altına düştü.
TCMB’nin faiz kararı öncesinde yüzde 53 ile yılın en yüksek seviyesine çıkan mevduat faizleri, karar sonrası yüzde 50’ye kadar geri çekildi. Şu anda ise bazı bankalar yalnızca yeni müşterilere yönelik “hoş geldin” kampanyaları kapsamında yüzde 49’a varan faiz oranları uyguluyor.
Şu anda pek çok bankada ortalama mevduat faizi yüzde 46 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Hatta bazı bankalarda oranlar yüzde 40’a kadar iniyor. Mevcut oranlarla 500 bin TL ve 1 milyon TL’si olan bir yatırımcı aylık ne kadar getiri elde ediyor?