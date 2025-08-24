500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte Bankaların güncel mevduat faiz oranları

Şu anda pek çok bankada ortalama mevduat faizi yüzde 46 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Hatta bazı bankalarda oranlar yüzde 40’a kadar iniyor. Mevcut oranlarla 500 bin TL ve 1 milyon TL’si olan bir yatırımcı aylık ne kadar getiri elde ediyor?