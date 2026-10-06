500 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen vatandaşların tercih ettiği vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden şekillendi. Bankaların sunduğu oranlara göre değişen getirilerde, 500 bin TL'nin 32 günlük vade sonunda elde edeceği net kazanç 15 bin TL seviyesine yaklaştı. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 500 bin TL'nin 32 günlük faiz kazancı ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi...
Ekonomik dalgalanmaların devam ettiği dönemde birikimlerini değerlendirmek ve risksiz getiri elde etmek isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu mevduat seçeneklerini yakından takip ediyor.
Özellikle 500 bin TL'lik tasarruf için 32 günlük vadeli mevduat hesaplarının sunduğu getiriler, bankalar arasındaki faiz oranı farkları nedeniyle önemli ölçüde değişebiliyor. Bankaların tasarruf sahiplerini çekmek için sürdürdüğü rekabet, mevduat faizlerine de yansıyor.
BANKA BANKA 500 BİN TL'NİN MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ
Tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği banka karşılaştırma tablosu, 500 bin TL anapara ve 32 günlük vade üzerinden güncellendi. Bankaların güncel faiz oranlarına göre hazırlanan tabloda, yatırımcıların elde edebileceği net getiriler karşılaştırıldı.