500 bin TL'nin aylık getirisi değişti! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Yatırım tercihini bankaların mevduat faizinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar bankaların mevduat faiz oranlarındaki değişiklikleri yakından takip ediyor. Peki 500 bin TL’nin 32 gün vadeli getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel faiz oranları ve getirdiği kazançlar...
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin sonrasında bankalar da faiz oranlarında güncellemeye gitti.
Peki 500 bin lirasını 32 günlük mevduat faizine yatıran bir kişinin aylık getirisi ne kadar olur?
