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  4. 500 bin TL'nin faiz getirisi asgari ücreti katlıyor

500 bin TL'nin faiz getirisi asgari ücreti katlıyor

Bankaların 500 bin TL için verdikleri faiz getirileri 19 binleri bulurken, bu rakam şu anki asgari ücret olan 11 bin 402 TL'yi aşıyor. Hatta yeni asgari ücret için kulislerde konuşulan 17 binli rakamların bile üzerine çıkıyor. İşte 500 bin TL'ye banka banka verilen faiz oranları ve getirileri...

500 bin TL'nin faiz getirisi asgari ücreti katlıyor - Sayfa 1

Akbank

Faiz oranı: Yüzde 43

Net getiri: 17.907 TL

Vade sonu ödeme: 517.907 TL

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500 bin TL'nin faiz getirisi asgari ücreti katlıyor - Sayfa 2

odea

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 18.740 TL

Vade sonu ödeme: 518.740 TL

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500 bin TL'nin faiz getirisi asgari ücreti katlıyor - Sayfa 3

Alternatifbank

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 18.740 TL

Vade sonu ödeme: 518.740 TL

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500 bin TL'nin faiz getirisi asgari ücreti katlıyor - Sayfa 4

Denizbank

Faiz oranı: Yüzde 46

Net getiri: 19.156 TL

Vade sonu ödeme: 519.156 TL

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