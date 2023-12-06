500 bin TL'nin faiz getirisi asgari ücreti katlıyor
Bankaların 500 bin TL için verdikleri faiz getirileri 19 binleri bulurken, bu rakam şu anki asgari ücret olan 11 bin 402 TL'yi aşıyor. Hatta yeni asgari ücret için kulislerde konuşulan 17 binli rakamların bile üzerine çıkıyor. İşte 500 bin TL'ye banka banka verilen faiz oranları ve getirileri...
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 43
Net getiri: 17.907 TL
Vade sonu ödeme: 517.907 TL
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odea
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 18.740 TL
Vade sonu ödeme: 518.740 TL
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Alternatifbank
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 18.740 TL
Vade sonu ödeme: 518.740 TL
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Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 46
Net getiri: 19.156 TL
Vade sonu ödeme: 519.156 TL
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