500 bin TL’si olanlar dikkat! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankaların listesi

Özellikle günlük vadeli hesaplarda görülen yüksek brüt faiz oranları, hesapta vadesiz olarak tutulması gereken ve faiz getirisi sağlamayan tutarlar nedeniyle beklenen kazancı her zaman sunmayabiliyor.

Bu nedenle daha yüksek görünen faiz oranı, her zaman daha yüksek net getiri anlamına gelmiyor. Uzmanlar, mevduat tercihi yapılırken yalnızca brüt faiz oranına değil, vergi ve diğer kesintiler sonrasında vade sonunda elde edilecek net kazanca odaklanılması gerektiğini belirtiyor.