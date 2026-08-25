500 bin TL’si olanlar dikkat! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankaların listesi
Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen yatırımcıların sıkça tercih ettiği vadeli mevduat hesaplarında güncel faiz oranlarıyla birlikte getiriler de değişti. 500 bin TL’lik birikimin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazanç, bankalara göre farklılık gösterirken bazı seçeneklerde 15 bin TL seviyesinin üzerine çıkıyor. Peki en yüksek faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL'nin 32 günlük faiz kazancı...
Birikimlerini değerlendirmek ve daha düşük riskle getiri elde etmek isteyen vatandaşlar, bankaların mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor.
Özellikle 500 bin TL gibi birikimlerde 32 günlük vadeli mevduat getirisi, bankalar arasındaki faiz farkları nedeniyle önemli ölçüde değişebiliyor. Bankaların mevduat pazarındaki rekabeti de sundukları faiz oranlarına yansıyor.
Brüt faiz oranına değil, net kazanca dikkat
Bankaların açıkladığı brüt faiz oranları ile vade sonunda elde edilen net kazanç arasında dikkat çekici farklar bulunabiliyor.
Özellikle günlük vadeli hesaplarda görülen yüksek brüt faiz oranları, hesapta vadesiz olarak tutulması gereken ve faiz getirisi sağlamayan tutarlar nedeniyle beklenen kazancı her zaman sunmayabiliyor.
Bu nedenle daha yüksek görünen faiz oranı, her zaman daha yüksek net getiri anlamına gelmiyor. Uzmanlar, mevduat tercihi yapılırken yalnızca brüt faiz oranına değil, vergi ve diğer kesintiler sonrasında vade sonunda elde edilecek net kazanca odaklanılması gerektiğini belirtiyor.