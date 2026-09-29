500 bin TL’yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? İşte banka banka 32 günlük faiz getirisi
Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyenlerin en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden güncellendi. 500 bin TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi hesap türüne göre farklılıklar gösteriyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 500 bin TL'nin 32 günlük fiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL'nin 32 günlük faiz kazancı...
Ekonomik dalgalanmaların devam ettiği dönemde birikimlerini koruyarak getiri elde etmek isteyenler, düşük riskli yatırım seçeneklerine yönelerek kendileri için en uygun alternatifi araştırıyor.
Özellikle 500 bin TL gibi yüksek tutarlı birikimlerde, bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında sunduğu faiz oranları yatırımcıların elde edeceği getiriyi doğrudan etkiliyor. Bankalar arasındaki müşteri ve pazar payı rekabeti de farklı faiz oranlarının ortaya çıkmasına neden olurken, tasarruf sahiplerine çeşitli alternatifler sunuyor.
Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 500 bin TL'nin 32 günlük fiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL'nin 32 günlük faiz kazancı..