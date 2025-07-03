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  4. 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizleri...

500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizleri...

Yatırımcılar bankaların mevduat faiz oranlarını merak ediyor? Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizleri ve 500 bin, 1 milyon ve 1.5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizleri... - Sayfa 1

Bankalarda en yüksek mevduat oranı olarak yüzde 53 öne çıkıyor.

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500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizleri... - Sayfa 2

Peki hangi banka mevduata ne kadar faiz veriyor?

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500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizleri... - Sayfa 3

Bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

* Alternatif Bank (VOV Hesap): %53,00

* Anadolubank )Renkli Hesap): %53,00

* Türkiye Finans (Günlük Hesap): %53,00 (Kâr Payı Oranı)

* Fibabanka (Kiraz Hesap): %52,00

* Odea Bank (Oksijen Hesap): %52,00

* ING (Turuncu Hesap): %51,00

* HSBC (Modern Hesap): %51,00

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500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizleri... - Sayfa 4

Peki en yüksek faiz oranları dikkate alındığında 500 bin, 1 milyon ve 1.5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

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