500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizleri...
Yatırımcılar bankaların mevduat faiz oranlarını merak ediyor? Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel mevduat faizleri ve 500 bin, 1 milyon ve 1.5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...
Bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:
* Alternatif Bank (VOV Hesap): %53,00
* Anadolubank )Renkli Hesap): %53,00
* Türkiye Finans (Günlük Hesap): %53,00 (Kâr Payı Oranı)
* Fibabanka (Kiraz Hesap): %52,00
* Odea Bank (Oksijen Hesap): %52,00
* ING (Turuncu Hesap): %51,00
* HSBC (Modern Hesap): %51,00
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