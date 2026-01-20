500 TL'nin aylık getirisi değişti! En yüksek mevduat faizi hangi bankalarda?
Cebindeki parasını vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyen vatandaşlar en yüksek faizi hangi bankaların verdiğini araştırıyor. Peki bankaya 500 TL yatıran kişi aylık ne kadar faiz alır? En yüksek faizi hangi bankalar veriyor.
Merkez Bankası'nın Aralık ayında politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekmesinin ardından bankalar da mevduat faizlerinde güncellemeye gitti. İşte banka banka güncel mevduat faizi oranları ve 500 TL'nin aylık getiri....
ON Plus
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 16.533,17 TL
Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL
TEB
Marifetli Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 16.160,08 TL
Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL