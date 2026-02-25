50'den fazla devlet kurumu 1050 sürekli işçi alımı için ilan paylaştı! İşte son başvuru tarihleri

Cumhurbaşkanı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın paylaştığı son ilanlara göre, 50’den fazla kamu kuruluşu totalde 1050 sürekli işçi alımı için düğmeye bastı. Jandarma teşkilatından karayollarına, üniversitelerden belediyelere kadar birçok kurum farklı kadrolarda personel istihdam edecek. Başvurular ise belirlenen tarihler arasında alınacak. Adayların ilan ayrıntılarını özenle incelemesi ve bilhassa son başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. Çünkü bazı kurumlarda süre dolmak üzere.