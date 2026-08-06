5,1 milyon emekliye fark ödemesi tarihi belli oldu: 3.552 TL hesaplara yatacak! Kimler alacak?
En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesinin ardından oluşan maaş farklarının ödeme takvimi netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaklaşık 5,1 milyon emeklinin temmuz ayına ilişkin fark ödemelerinin 7 Ağustos 2026 Cuma günü hesaplara yatırılacağını duyurdu. Düzenleme kapsamında en düşük emekli aylığı alan vatandaşlara 3 bin 552 TL'lik maaş farkı ödenecek. İşte ödeme takvimi ve merak edilen ayrıntılar...
En düşük emekli aylığının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye çıkarılmasının ardından oluşan maaş farklarının ödeme tarihi netleşti.
Düzenleme kapsamında hak sahiplerine yapılacak maaş farkı ödemeleri, 7 Ağustos 2026 tarihinde hesaplara aktarılacak.
Emekliler, maaş farkı ödemelerini 7 Ağustos 2026 itibarıyla aylıklarını aldıkları banka hesapları üzerinden tahsil edebilecek.
SGK duyurdu: Emekli maaşı farkları 7 Ağustos'ta hesaplarda
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında oluşan maaş farklarının 7 Ağustos 2026 tarihinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.