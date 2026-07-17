5,1 milyon emekliyi ilgilendiriyor: Geri sayım başladı, en düşük maaş ne kadar oldu?
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeyle en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor. Yaklaşık 5,1 milyon emekliyi ilgilendiren teklifin, temmuz ayı sona ermeden yasalaşması bekleniyor. Düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından ise zam farklarının hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması planlanıyor. İşte düzenlemeye ilişkin merak edilen ayrıntılar...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenlemeyi kabul etti. Teklife göre, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor.
5,1 milyon emekliyi kapsıyor: Yeni zam düzenlemesinin maliyeti 79,3 milyar TL
En düşük emekli aylığına ilişkin yeni düzenleme, kök maaşı ek ödemeler dahil 16 bin 920 TL'nin altında kalan yaklaşık 5,1 milyon emekliyi kapsayacak. Düzenlemenin 2026 yılının ikinci yarısında bütçeye 79,3 milyar TL ek yük getirmesi bekleniyor.