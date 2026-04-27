51 yıllık otobüs devi iflasın eşiğinde: Çok bilinen firma konkordato verdi
İflasın eşiğine giren firmalardan biri de bu kez Türk seyahat şirketi oldu. 51 yıllık firma resmen iflas yolunda.
İflas ve konkordato veren şirket sayısı her geçen gün artıyor. Tekstil, mobilya derken bu kez de kervana seyahat devi katıldı. Türkiye’nin 51 yıllık köklü otobüs firmalarından biri daha konkordato başvurusunda bulundu.
Türkiye ulaşım sektörünün köklü isimlerinden biri daha ekonomik zorluklarla boğuşuyor. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, bölgenin en önemli otobüs firmalarından Kale Otobüs Seyahat ve bünyesindeki altı şirket hakkında geçici mühletli konkordato kararı açıkladı. Mahkemenin bu kararı, mali dengelerin korunması ve operasyonların sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla alındı.
Sözcü'nün haberine göre Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Kale Seyahat ve bağlantılı şirketlerin konkordato talebini karara bağladı. Mahkeme; Cemal Alirıza Çelebi, Bayraktar Saray Petrolcülük, Çelebiler Turizm Otomotiv, Grandtur Turizm, Kale Express Seyahat ve Kale Otobüs Seyahat şirketlerini kapsayan 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.
Peki bu süreçte ne olacak? Bu üç aylık süre boyunca şirketlerin mali faaliyetleri sıkı bir denetim altına alınacak ve operasyonlarını devam ettirip ettiremeyecekleri incelenecek. Mahkemenin bu yöntemi tercih etmesi, şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırarak iflastan kurtulma şansını artırmayı hedefliyor.