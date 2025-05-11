53 hisse için toplam 226 hedef fiyat açıklandı: Aselsan, Tüpraş, THY, Migros, Astor, Koç, Sabancı..
2025 yılı ilk çeyrek bilançolarının ardından aracı kurumlar, 53 hisse için toplam 226 hedef fiyat açıklayarak yeni dönem beklentilerini güncelledi.
2025 yılı ilk çeyrek bilançolarının açıklanmasıyla birlikte Borsa İstanbul’daki şirketler için aracı kurumların hedef fiyat raporları güncellenmeye başladı. Finansal tablolar açıklandıkça bazı hisselerde yukarı, bazı hisselerde ise aşağı yönlü revizyonlar yapıldı. Bazı kurumlar önceki tahminlerini korurken, bazıları bilanço sonuçlarına göre ciddi değişikliklere gitti.
İşte hedef fiyat açıklanan hisseler…
Tofaş Hisse Hedef Fiyat Güncellemeleri
|Aracı Kurum
|Hedef Fiyat
|Tavsiye
|Değişim
|Şeker Yatırım
|284,7 TL
|Al
|Düşürdü
|TERA Yatırım
|274,9 TL
|Endeks üstü getiri
|Değiştirmedi
|Trive Yatırım
|272 TL
|Endeks üstü getiri
|Değiştirmedi
|Garanti BBVA Yatırım
|286,9 TL
|Endeks üstü getiri
|Yükseltti
|İş Yatırım
|470 TL
|Al
|Değiştirmedi
|Ak Yatırım
|315 TL
|Endeks üstü getiri
|Değiştirmedi
|İntegral Yatırım
|307 TL
|Değişmedi
|Değiştirmedi
|Deniz Yatırım
|220 TL
|Tut
|Değiştirmedi
|Yapı Kredi Yatırım
|295 TL
|Tut
|Değiştirmedi
|HSBC
|300 TL
|Al
|Yükseltti
|Ziraat Yatırım
|385 TL
|Al
|Değiştirmedi
|Alnus Yatırım
|275 TL
|Al
|Düşürdü
TOASO hisse hedef fiyat ortalaması (13 kurum): 326,93 TL
Türk Hava Yolları Hisse Hedef Fiyat Güncellemeleri
|Aracı Kurum
|Hedef Fiyat
|Tavsiye
|Değişim
|KuveytTürk Yatırım
|461 TL
|Al
|Değiştirmedi
|Deniz Yatırım
|454 TL
|Al
|Değiştirmedi
|Halk Yatırım
|463 TL
|Al
|Değiştirmedi
|İntegral Yatırım
|510 TL
|Değişmedi
|Değiştirmedi
|Garanti BBVA Yatırım
|468 TL
|Endeks üstü getiri
|Değiştirmedi
|İş Yatırım
|575 TL
|Al
|Değiştirmedi
|Şeker Yatırım
|495,5 TL
|Al
|Değiştirmedi
|ICBC Yatırım
|420 TL
|Al
|Değiştirmedi
|Alnus Yatırım
|460 TL
|Al
|Değiştirmedi
|Ziraat Yatırım
|508,5 TL
|Al
|Değiştirmedi
|Info Yatırım
|490 TL
|Endeks üstü getiri
|Değiştirmedi
|Trive Yatırım
|467 TL
|Endeks üstü getiri
|Değiştirmedi
THYAO hisse hedef fiyat ortalaması (12 kurum): 481 TL
Arçelik Hisse Hedef Fiyat Güncellemesi
|Aracı Kurum
|Hedef Fiyat
|Tavsiye
|Değişim
|Vakıf Yatırım
|192 TL
|Al
|Düşürdü
|Deniz Yatırım
|205 TL
|Al
|Değiştirmedi
|İntegral Yatırım
|202 TL
|Değişmedi
|Değiştirmedi
|Ak Yatırım
|186 TL
|Endeks üstü getiri
|Düşürdü
|Citigroup
|170 TL
|Nötr
|Değiştirmedi
|TERA Yatırım
|171,4 TL
|Endekse paralel getiri
|Düşürdü
|ICBC Yatırım
|165 TL
|Nötr
|Yükseltti
|Şeker Yatırım
|190,59 TL
|Al
|Düşürdü
|Yapı Kredi Yatırım
|186 TL
|Tut
|Değiştirmedi
|Alnus Yatırım
|185 TL
|Al
|Düşürdü
ARCLK hisse hedef fiyat ortalaması (10 kurum): 185,30 TL