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  4. 53 hisse için toplam 226 hedef fiyat açıklandı: Aselsan, Tüpraş, THY, Migros, Astor, Koç, Sabancı..

53 hisse için toplam 226 hedef fiyat açıklandı: Aselsan, Tüpraş, THY, Migros, Astor, Koç, Sabancı..

2025 yılı ilk çeyrek bilançolarının ardından aracı kurumlar, 53 hisse için toplam 226 hedef fiyat açıklayarak yeni dönem beklentilerini güncelledi.

53 hisse için toplam 226 hedef fiyat açıklandı: Aselsan, Tüpraş, THY, Migros, Astor, Koç, Sabancı.. - Sayfa 1

2025 yılı ilk çeyrek bilançolarının açıklanmasıyla birlikte Borsa İstanbul’daki şirketler için aracı kurumların hedef fiyat raporları güncellenmeye başladı. Finansal tablolar açıklandıkça bazı hisselerde yukarı, bazı hisselerde ise aşağı yönlü revizyonlar yapıldı. Bazı kurumlar önceki tahminlerini korurken, bazıları bilanço sonuçlarına göre ciddi değişikliklere gitti.

İşte hedef fiyat açıklanan hisseler…

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53 hisse için toplam 226 hedef fiyat açıklandı: Aselsan, Tüpraş, THY, Migros, Astor, Koç, Sabancı.. - Sayfa 2

Tofaş Hisse Hedef Fiyat Güncellemeleri

Aracı Kurum Hedef Fiyat Tavsiye Değişim
Şeker Yatırım 284,7 TL Al Düşürdü
TERA Yatırım 274,9 TL Endeks üstü getiri Değiştirmedi
Trive Yatırım 272 TL Endeks üstü getiri Değiştirmedi
Garanti BBVA Yatırım 286,9 TL Endeks üstü getiri Yükseltti
İş Yatırım 470 TL Al Değiştirmedi
Ak Yatırım 315 TL Endeks üstü getiri Değiştirmedi
İntegral Yatırım 307 TL Değişmedi Değiştirmedi
Deniz Yatırım 220 TL Tut Değiştirmedi
Yapı Kredi Yatırım 295 TL Tut Değiştirmedi
HSBC 300 TL Al Yükseltti
Ziraat Yatırım 385 TL Al Değiştirmedi
Alnus Yatırım 275 TL Al Düşürdü

TOASO hisse hedef fiyat ortalaması (13 kurum): 326,93 TL

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53 hisse için toplam 226 hedef fiyat açıklandı: Aselsan, Tüpraş, THY, Migros, Astor, Koç, Sabancı.. - Sayfa 3

Türk Hava Yolları Hisse Hedef Fiyat Güncellemeleri

Aracı Kurum Hedef Fiyat Tavsiye Değişim
KuveytTürk Yatırım 461 TL Al Değiştirmedi
Deniz Yatırım 454 TL Al Değiştirmedi
Halk Yatırım 463 TL Al Değiştirmedi
İntegral Yatırım 510 TL Değişmedi Değiştirmedi
Garanti BBVA Yatırım 468 TL Endeks üstü getiri Değiştirmedi
İş Yatırım 575 TL Al Değiştirmedi
Şeker Yatırım 495,5 TL Al Değiştirmedi
ICBC Yatırım 420 TL Al Değiştirmedi
Alnus Yatırım 460 TL Al Değiştirmedi
Ziraat Yatırım 508,5 TL Al Değiştirmedi
Info Yatırım 490 TL Endeks üstü getiri Değiştirmedi
Trive Yatırım 467 TL Endeks üstü getiri Değiştirmedi

THYAO hisse hedef fiyat ortalaması (12 kurum): 481 TL

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53 hisse için toplam 226 hedef fiyat açıklandı: Aselsan, Tüpraş, THY, Migros, Astor, Koç, Sabancı.. - Sayfa 4

Arçelik Hisse Hedef Fiyat Güncellemesi

Aracı Kurum Hedef Fiyat Tavsiye Değişim
Vakıf Yatırım 192 TL Al Düşürdü
Deniz Yatırım 205 TL Al Değiştirmedi
İntegral Yatırım 202 TL Değişmedi Değiştirmedi
Ak Yatırım 186 TL Endeks üstü getiri Düşürdü
Citigroup 170 TL Nötr Değiştirmedi
TERA Yatırım 171,4 TL Endekse paralel getiri Düşürdü
ICBC Yatırım 165 TL Nötr Yükseltti
Şeker Yatırım 190,59 TL Al Düşürdü
Yapı Kredi Yatırım 186 TL Tut Değiştirmedi
Alnus Yatırım 185 TL Al Düşürdü

ARCLK hisse hedef fiyat ortalaması (10 kurum): 185,30 TL

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