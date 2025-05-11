53 hisse için toplam 226 hedef fiyat açıklandı: Aselsan, Tüpraş, THY, Migros, Astor, Koç, Sabancı..

2025 yılı ilk çeyrek bilançolarının açıklanmasıyla birlikte Borsa İstanbul’daki şirketler için aracı kurumların hedef fiyat raporları güncellenmeye başladı. Finansal tablolar açıklandıkça bazı hisselerde yukarı, bazı hisselerde ise aşağı yönlü revizyonlar yapıldı. Bazı kurumlar önceki tahminlerini korurken, bazıları bilanço sonuçlarına göre ciddi değişikliklere gitti.

İşte hedef fiyat açıklanan hisseler…