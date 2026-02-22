53 yıllık marka iflasa sürükleniyor. Artık kira bile ödeyemiyorlar!
thestreet.com’un haberine göre sattığı nalburiye ve hırdavat ürünleriyle tanınan 53 yıllık dev marka iflasın eşiğine geldi.
Sektörde yarım asrı deviren hırdavat ve nalburiye devi, ağır borç yükü nedeniyle iflasın eşiğine geldi. thestreet.com'un haberine göre, kira ödemelerini dahi gerçekleştiremeyen 53 yıllık marka, finansal darboğazdan çıkış yolu arıyor.
53 yıllık geçmişe sahip Blossom True Value Hardware, kira sözleşmesinin sona ereceği 2026 yazında kapılarını süresiz olarak kapatacak.
Kaliforniya'nın Mountain View kentinde bulunan hırdavat mağazası, koronavirüs pandemisi sona erdikten sonra işlerinin yaklaşık yarısını kaybetti ve kalıcı olarak kapanacak.
KİRASINI ÖDEYEMİYORLAR
Mağazanın uzun süredir sahibi olan Paul Zeitman, Mountain View Voice'a yaptığı açıklamada, “Her yıl bir öncekinden daha kötü geçiyor. İnsanlar giderek daha az şey satın alıyor" dedi. Zeitman, mağazanın aylık kirasının makul olduğunu ancak artık karşılanabilir olmadığını açıkladı.