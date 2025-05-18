54 hisse için 144 hedef fiyat açıklandı! Şişecam, Bim, Migros, Pegasus, Doğuş Otomotiv, Şok, Aselsan
Borsa İstanbul’da işlem gören 54 farklı hisse senedi için aracı kurumlar tarafından toplam 144 adet hedef fiyat tahmini açıklandı. Yatırımcıların ilgiyle takip ettiği bu tahminler, hisse senetlerinin potansiyel getiri beklentilerini ortaya koyarken, piyasalarda yön arayışında olan yatırımcılara yol haritası sundu.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 12-16 Mayıs haftasında aracı kurumlardan 54 hisse senedi için hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte geçtiğimiz hafta hedef fiyat açıklanan hisseler…
1 | 51
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Deniz Yatırım
|206,00 TL
|Al
|Halk Yatırım
|161,48 TL
|Al
|Garanti BBVA Yatırım
|140,00 TL
|Endeks üstü getiri
|İntegral Yatırım
|176,00 TL
|–
|İş Yatırım
|159,98 TL
|Al
|İnfo Yatırım
|176,00 TL
|Al
|Ak Yatırım
|140,00 TL
|Endeks üstü getiri
|Yapı Kredi Yatırım
|160,00 TL
|Al
|Gedik Yatırım
|139,78 TL
|Endeks üstü getiri
|GCM Yatırım
|153,90 TL
|Al
|Vakıf Yatırım
|151,00 TL
|Al
|Şeker Yatırım
|136,60 TL
|Al
|ICBC Yatırım
|150,00 TL
|Al
2 | 51
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Garanti BBVA Yatırım
|52,00 TL
|Endekse paralel getiri
|Deniz Yatırım
|44,40 TL
|Tut
|Halk Yatırım
|54,10 TL
|Al
|Gedik Yatırım
|47,31 TL
|Endekse paralel getiri
|Şeker Yatırım
|50,00 TL
|Al
3 | 51