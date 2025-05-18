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  4. 54 hisse için 144 hedef fiyat açıklandı! Şişecam, Bim, Migros, Pegasus, Doğuş Otomotiv, Şok, Aselsan

54 hisse için 144 hedef fiyat açıklandı! Şişecam, Bim, Migros, Pegasus, Doğuş Otomotiv, Şok, Aselsan

Borsa İstanbul’da işlem gören 54 farklı hisse senedi için aracı kurumlar tarafından toplam 144 adet hedef fiyat tahmini açıklandı. Yatırımcıların ilgiyle takip ettiği bu tahminler, hisse senetlerinin potansiyel getiri beklentilerini ortaya koyarken, piyasalarda yön arayışında olan yatırımcılara yol haritası sundu.

54 hisse için 144 hedef fiyat açıklandı! Şişecam, Bim, Migros, Pegasus, Doğuş Otomotiv, Şok, Aselsan - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 12-16 Mayıs haftasında aracı kurumlardan 54 hisse senedi için hedef fiyat açıklaması geldi.

İşte geçtiğimiz hafta hedef fiyat açıklanan hisseler…

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54 hisse için 144 hedef fiyat açıklandı! Şişecam, Bim, Migros, Pegasus, Doğuş Otomotiv, Şok, Aselsan - Sayfa 2

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Deniz Yatırım 206,00 TL Al
Halk Yatırım 161,48 TL Al
Garanti BBVA Yatırım 140,00 TL Endeks üstü getiri
İntegral Yatırım 176,00 TL
İş Yatırım 159,98 TL Al
İnfo Yatırım 176,00 TL Al
Ak Yatırım 140,00 TL Endeks üstü getiri
Yapı Kredi Yatırım 160,00 TL Al
Gedik Yatırım 139,78 TL Endeks üstü getiri
GCM Yatırım 153,90 TL Al
Vakıf Yatırım 151,00 TL Al
Şeker Yatırım 136,60 TL Al
ICBC Yatırım 150,00 TL Al
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54 hisse için 144 hedef fiyat açıklandı! Şişecam, Bim, Migros, Pegasus, Doğuş Otomotiv, Şok, Aselsan - Sayfa 3

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Garanti BBVA Yatırım 52,00 TL Endekse paralel getiri
Deniz Yatırım 44,40 TL Tut
Halk Yatırım 54,10 TL Al
Gedik Yatırım 47,31 TL Endekse paralel getiri
Şeker Yatırım 50,00 TL Al
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54 hisse için 144 hedef fiyat açıklandı! Şişecam, Bim, Migros, Pegasus, Doğuş Otomotiv, Şok, Aselsan - Sayfa 4

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
İş Yatırım 91,00 TL Al
Deniz Yatırım 83,00 TL Al
Gedik Yatırım 94,34 TL Endeks üstü getiri
İntegral Yatırım 92,00 TL
Ziraat Yatırım 87,90 TL Al
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