57 puanla alım yapıyor ancak hala kadro boş! İşte KPSS Lisans 2025/2 en düşük atama puanları
KPSS Lisans 2025/2 en düşük atama puanları belli oldu. En düşük atama puanı branşı sürveyan oldu. Ancak buna rağmen kadroların boş kaldığı aktarılıyor. İşte tercih işlemlerinde yol gösterici olacak en düşük atama puanları sizlerle
KPSS Lisans 2025/2 yerleştirme sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. 57 puanla alım yapılan branşlar bulunmasına rağmen bazı kadroların boş kalması dikkat çekerken, en düşük atama puanının sürveyan kadrosunda görülmesi tercih sürecine damga vurdu.
1 | 49