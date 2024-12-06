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  4. 6 Aralık 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

6 Aralık 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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6 Aralık 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.018,38

Satış: 3.020,99

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,829.40

Satış: 4,939.32

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6 Aralık 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,628.62

Satış: 9,878.63

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,018.00

Satış: 20,320.00

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6 Aralık 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 48,294.03

Satış: 49,393.17

Ata altın fiyatı

Alış: 19,921.29

Satış: 20,421.89

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6 Aralık 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,317.61

Satış: 19,696.85

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,752.76

Satış: 2,755.14

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