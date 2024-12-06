6 Aralık 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (6 Aralık) ne kadar oldu? 6 Aralık 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 6 Aralık cuma altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.018,38
Satış: 3.020,99
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,829.40
Satış: 4,939.32
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,628.62
Satış: 9,878.63
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,018.00
Satış: 20,320.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 48,294.03
Satış: 49,393.17
Ata altın fiyatı
Alış: 19,921.29
Satış: 20,421.89
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