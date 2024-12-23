6 aylık enflasyon farkı netleşti! Öğretmen, polis, mühendis...İşte kalem kalem yeni memur maaşları
Yeni yılın ilk önemli gündem maddesi memur ve emekli maaş zamları olacak! 6 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme artışlarının birleşimi, öğretmen, polis, hemşire ve mühendis gibi tüm meslek gruplarındaki memur maaşlarını yükseltecek. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Ocak’ta netlik kazanacak. Peki, yeni zamlarla birlikte kim ne kadar maaş alacak? İşte 4C Emekli Sandığı kapsamındaki maaşlar için tablo tablo güncel hesaplamalar…
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için son bir veri bekleniyor. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Temmuz ayında memurlara yapılan toplu sözleşme artışı %10 olarak belirlenirken, Ocak ayında bu oran %6 olarak uygulanacak. Bu durum, memur maaşlarının yeniden düzenlenmesini sağlayacak.
Memur maaş zamlarının belirlenmesi için son bir veri bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da Aralık ayı enflasyon oranını açıklayacak. Bu veriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve milyonlarca memur ile emeklinin yeni maaşları kesinleşecek.
5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI
5 aylık enflasyon: %14,57
SSK, Bağ-Kur emekli zammı: %14,57
Memur enflasyon farkı: %4,15
Memur toplu sözleşme zammı: %6
Memur zammı: %10,40