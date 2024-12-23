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  4. 6 aylık enflasyon farkı netleşti! Öğretmen, polis, mühendis...İşte kalem kalem yeni memur maaşları

6 aylık enflasyon farkı netleşti! Öğretmen, polis, mühendis...İşte kalem kalem yeni memur maaşları

Yeni yılın ilk önemli gündem maddesi memur ve emekli maaş zamları olacak! 6 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme artışlarının birleşimi, öğretmen, polis, hemşire ve mühendis gibi tüm meslek gruplarındaki memur maaşlarını yükseltecek. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Ocak’ta netlik kazanacak. Peki, yeni zamlarla birlikte kim ne kadar maaş alacak? İşte 4C Emekli Sandığı kapsamındaki maaşlar için tablo tablo güncel hesaplamalar…

6 aylık enflasyon farkı netleşti! Öğretmen, polis, mühendis...İşte kalem kalem yeni memur maaşları - Sayfa 1

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için son bir veri bekleniyor. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Temmuz ayında memurlara yapılan toplu sözleşme artışı %10 olarak belirlenirken, Ocak ayında bu oran %6 olarak uygulanacak. Bu durum, memur maaşlarının yeniden düzenlenmesini sağlayacak.

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6 aylık enflasyon farkı netleşti! Öğretmen, polis, mühendis...İşte kalem kalem yeni memur maaşları - Sayfa 2

Memur maaş zamlarının belirlenmesi için son bir veri bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da Aralık ayı enflasyon oranını açıklayacak. Bu veriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve milyonlarca memur ile emeklinin yeni maaşları kesinleşecek.

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6 aylık enflasyon farkı netleşti! Öğretmen, polis, mühendis...İşte kalem kalem yeni memur maaşları - Sayfa 3

5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI

5 aylık enflasyon: %14,57

SSK, Bağ-Kur emekli zammı: %14,57

Memur enflasyon farkı: %4,15

Memur toplu sözleşme zammı: %6

Memur zammı: %10,40

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6 aylık enflasyon farkı netleşti! Öğretmen, polis, mühendis...İşte kalem kalem yeni memur maaşları - Sayfa 4

PİYASA KATILIMCILARININ ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, enflasyonun bu ay %1,72 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu tahmin doğrultusunda, emekli maaşları ve memur maaşları için zam oranlarının şu şekilde oluşması bekleniyor:

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