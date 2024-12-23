6 aylık enflasyon farkı netleşti! Öğretmen, polis, mühendis...İşte kalem kalem yeni memur maaşları

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için son bir veri bekleniyor. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Temmuz ayında memurlara yapılan toplu sözleşme artışı %10 olarak belirlenirken, Ocak ayında bu oran %6 olarak uygulanacak. Bu durum, memur maaşlarının yeniden düzenlenmesini sağlayacak.