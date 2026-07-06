6 dünya devi bankadan altın tahmini: 2026 sonunda fiyat ne kadar olacak?
Goldman Sachs, UBS, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank ve JPMorgan, altının 2026 yılına ilişkin fiyat beklentilerini güncelledi. Bankaların ons altın tahminleri 4.500 ile 5.200 dolar arasında değişirken, öngörülerde merkez bankalarının alımları, Fed'in faiz politikası ve yatırımcı talebi belirleyici unsurlar olarak öne çıktı.
Goldman Sachs
Goldman Sachs, 2026 yıl sonu itibarıyla altının ons fiyatının 4.900 dolara ulaşacağını öngörüyor.
Banka, bu beklentisini merkez bankalarının güçlü altın alımlarını sürdürmesi ve gelişmekte olan ülkelerin rezervlerini çeşitlendirme eğiliminin devam etmesine dayandırıyor.
Bank of America
Bank of America, 2026'nın dördüncü çeyreğinde altının ons fiyatının 4.800 dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor.
Banka, yatırımcı talebindeki zayıflama ile Fed'e ilişkin beklentilerin yarattığı baskılar nedeniyle kısa vadeli altın tahminini aşağı yönlü güncelledi.
Morgan Stanley
Morgan Stanley, 2026'nın ikinci yarısında altının ons fiyatının 5.200 dolara yükselebileceğini öngörüyor.
Banka, bu seviyeye ulaşılabilmesi için altın ETF'lerine mevcut seviyelerin üzerinde güçlü fon girişlerinin gerekli olduğunu vurguluyor.