6 Ekim 2024 pazar altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (6 Ekim) ne kadar oldu? 6 Ekim 2024 pazar altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 6 Ekim pazar altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.062,74
Satış: 3.065,36
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,900.39
Satış: 5,011.86
1 | 6
Yarım altın fiyatı
Alış: 9,770.14
Satış: 10,023.72
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,312.00
Satış: 20,619.00
2 | 6
Gremse altın fiyatı
Alış: 49,003.86
Satış: 50,118.59
Ata altın fiyatı
Alış: 20,214.09
Satış: 20,721.81
3 | 6
Ziynet altın fiyatı
Alış: 19,601.54
Satış: 19,986.13
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,793.22
Satış: 2,795.61
4 | 6