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  4. 6 Ekim 2024 pazar altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

6 Ekim 2024 pazar altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (6 Ekim) ne kadar oldu? 6 Ekim 2024 pazar altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 6 Ekim pazar altın fiyatları…

6 Ekim 2024 pazar altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.062,74

Satış: 3.065,36

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,900.39

Satış: 5,011.86

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6 Ekim 2024 pazar altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,770.14

Satış: 10,023.72

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,312.00

Satış: 20,619.00

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6 Ekim 2024 pazar altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 49,003.86

Satış: 50,118.59

Ata altın fiyatı

Alış: 20,214.09

Satış: 20,721.81

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6 Ekim 2024 pazar altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,601.54

Satış: 19,986.13

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,793.22

Satış: 2,795.61

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