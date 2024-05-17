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  4. 6 günde yüzde 63 kazandırdı: Yatırımcının radarına girdi

6 günde yüzde 63 kazandırdı: Yatırımcının radarına girdi

Zeynep Aktaş, EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldığı yazıda 6 günde yüzde 63 kazandıran hisseyi açıkladı. Zeynep Aktaş yazısında ayrıca, borsa yatırımcılarının radarına giren hisseleri de analiz etti. İşte o şirketler...

6 günde yüzde 63 kazandırdı: Yatırımcının radarına girdi - Sayfa 1

Düşüştekiler

Pasifik Teknoloji (#PATEK): 11 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %31,80 geriledi.

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6 günde yüzde 63 kazandırdı: Yatırımcının radarına girdi - Sayfa 2

Ersu Gıda (#ERSU ): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %45,51 geriledi.

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6 günde yüzde 63 kazandırdı: Yatırımcının radarına girdi - Sayfa 3

Kontrolmatik Teknoloji (#KONTR): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,84 geriledi.

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6 günde yüzde 63 kazandırdı: Yatırımcının radarına girdi - Sayfa 4

Ekos Teknoloji (#EKOS ): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %15,90 geriledi.

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