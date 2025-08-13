6 hisse taban, 21 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...
Haftanın üçüncü işlem gününde Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kaybettiren ve kazandıran 10 hisse belli oldu.
Borsada 13 Ağustos Çarşamba günü BİST100 endeksi %-0,04’lük sınırlı bir düşüşle 10.949,95 puandan kapanış yaptı. Gün boyunca işlem gören hisseler arasında 21 hisse tavan fiyattan, 6 hisse ise taban fiyattan seansı tamamladı.
İşte günün en çok düşen hisseleri...
10 - Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS)
Kapanış Fiyatı: 29,52 TL
Yüzdelik Değişim: %-7,75
9 - Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)
Kapanış Fiyatı: 4,42 TL
Yüzdelik Değişim: %-7,92