6 hisse taban, 26 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...
Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kaybettiren ve kazandıran 10 hisse belli oldu.
18 Ağustos Pazartesi günü BİST100 endeksi yüzde 0,54 artışla 10.929,77 puandan kapanış yaptı. Günün seansını 6 hisse taban fiyattan tamamlarken, 26 hisse ise tavan fiyattan işlem gördü.
İşte en çok düşen hisseler...
10 - Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ)
Kapanış fiyatı: 29,36 TL
Günlük değişim: Yüzde -8,19
9 - Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (HOROZ)
Kapanış fiyatı: 59,25 TL
Günlük değişim: Yüzde -8,21