6 Kasım 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (6 Kasım) ne kadar oldu? 6 Kasım 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 6 Kasım çarşamba altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.118,03
Satış: 3.120,66
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,988.84
Satış: 5,102.28
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,946.50
Satış: 10,204.55
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,690.00
Satış: 21,003.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 49,888.40
Satış: 51,022.76
Ata altın fiyatı
Alış: 20,578.97
Satış: 21,095.65
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