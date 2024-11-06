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  4. 6 Kasım 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

6 Kasım 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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6 Kasım 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.118,03

Satış: 3.120,66

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,988.84

Satış: 5,102.28

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6 Kasım 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,946.50

Satış: 10,204.55

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,690.00

Satış: 21,003.00

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6 Kasım 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 49,888.40

Satış: 51,022.76

Ata altın fiyatı

Alış: 20,578.97

Satış: 21,095.65

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6 Kasım 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,955.36

Satış: 20,346.69

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,843.64

Satış: 2,846.04

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