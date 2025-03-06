6 Mart 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (6 Mart) ne kadar oldu? 6 Mart 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 6 Mart perşembe altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.463,60
Satış: 3.466,38
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5,541.75
Satış: 5,667.53
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Yarım altın fiyatı
Alış: 11,048.87
Satış: 11,335.06
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 22,991.00
Satış: 23,338.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 55,417.54
Satış: 56,675.28
Ata altın fiyatı
Alış: 22,859.73
Satış: 23,432.72
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