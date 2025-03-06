  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 6 Mart 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

6 Mart 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (6 Mart) ne kadar oldu? 6 Mart 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 6 Mart perşembe altın fiyatları…

6 Mart 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.463,60

Satış: 3.466,38

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,541.75

Satış: 5,667.53

1 | 6
6 Mart 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 11,048.87

Satış: 11,335.06

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 22,991.00

Satış: 23,338.00

2 | 6
6 Mart 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 55,417.54

Satış: 56,675.28

Ata altın fiyatı

Alış: 22,859.73

Satış: 23,432.72

3 | 6
6 Mart 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 22,167.01

Satış: 22,600.78

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,158.80

Satış: 3,161.34

4 | 6