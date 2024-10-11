6 milyondan fazla sürücüyü ilgilendiriyor! Son tarih 31 Aralık: Yenilemeyene ceza var

6 MİLYON 264 BİN KİŞİ SÜRÜCÜ BELGESİNİ YENİLEMEDİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kişiselleştirme Şube Müdürü Kemal Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nüfus müdürlüklerine bugüne kadar 27 milyon 803 bin kişinin yeni tip sürücü belgesi için başvurduğunu söyledi.