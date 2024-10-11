6 milyondan fazla sürücüyü ilgilendiriyor! Son tarih 31 Aralık: Yenilemeyene ceza var
Eski tip sürücü belgesi kullanan 6 milyon 264 bin kişinin gelecek yıl cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için yıl sonuna kadar sürücü belgesini değiştirmesi şart.. Peki eski tip sürücü belgelerini yenileme ücreti ne kadar?
Eski tip sürücü belgesi kullanan 6 milyon 264 bin kişinin cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için yıl sonuna kadar sürücü belgesini değiştirmesi gerekiyor.
SON TARİH 31 ARALIK
Eski sürücü belgelerinin, 1 Ocak 2016'da verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için verilen süre 31 Aralık 2024'te sona eriyor.
Bu tarihe kadar eski tip sürücü belgelerini yenileyen yurttaşlar ehliyetlerini indirimli olarak alabilecek. Süre sonunda belgelerini yenilemeyenler ise cezai yaptırımlarla karşılaşacak.
6 MİLYON 264 BİN KİŞİ SÜRÜCÜ BELGESİNİ YENİLEMEDİ
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kişiselleştirme Şube Müdürü Kemal Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nüfus müdürlüklerine bugüne kadar 27 milyon 803 bin kişinin yeni tip sürücü belgesi için başvurduğunu söyledi.