6 Ocak 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (6 Ocak) ne kadar oldu? 6 Ocak 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 6 Ocak pazartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.037,67
Satış: 3.040,31
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,860.27
Satış: 4,970.90
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,690.17
Satış: 9,941.80
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,146.00
Satış: 20,450.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 48,602.72
Satış: 49,709.00
Ata altın fiyatı
Alış: 20,048.62
Satış: 20,552.47
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