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  4. 6 Ocak 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

6 Ocak 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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6 Ocak 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.037,67

Satış: 3.040,31

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,860.27

Satış: 4,970.90

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6 Ocak 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,690.17

Satış: 9,941.80

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,146.00

Satış: 20,450.00

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6 Ocak 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 48,602.72

Satış: 49,709.00

Ata altın fiyatı

Alış: 20,048.62

Satış: 20,552.47

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6 Ocak 2025 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,441.09

Satış: 19,822.80

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,770.36

Satış: 2,772.76

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