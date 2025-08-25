  1. Ekonomim
6 şirket temettü kararını duyurdu! Lot başı kaç TL ödenecek? Ödeme tarihleri belli oldu

Haftanın ilk işlem gününde borsa yükselişle kapanırken 5 şirket temettü kararını açıkladı.

Borsa İstanbul’da 25 Ağustos Pazartesi günü halka açık 6 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bazı şirketler temettü dağıtmayacağını açıklarken bazıları ise ödeme tutarları ve tarihlerini duyurdu.

İşte şirketlerin temettü kararları...

Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACSEL)
Hisse başına 0,30 TL brüt ve 0,255 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi açıklanmadı.

Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretimi A.Ş. (PAMEL)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

İnnosa Teknoloji A.Ş. (INTEK)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

