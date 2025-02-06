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  4. 6 Şubat 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

6 Şubat 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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6 Şubat 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.319,52

Satış: 3.322,25

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,311.24

Satış: 5,431.89

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6 Şubat 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 10,589.28

Satış: 10,863.77

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 22,011.00

Satış: 22,344.00

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6 Şubat 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 53,112.38

Satış: 54,318.85

Ata altın fiyatı

Alış: 21,908.86

Satış: 22,458.44

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6 Şubat 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 21,244.95

Satış: 21,661.10

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,027.41

Satış: 3,029.90

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