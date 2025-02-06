6 Şubat 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (6 Şubat) ne kadar oldu? 6 Şubat 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 6 Şubat perşembe altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.319,52
Satış: 3.322,25
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5,311.24
Satış: 5,431.89
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Yarım altın fiyatı
Alış: 10,589.28
Satış: 10,863.77
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 22,011.00
Satış: 22,344.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 53,112.38
Satış: 54,318.85
Ata altın fiyatı
Alış: 21,908.86
Satış: 22,458.44
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