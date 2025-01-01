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  4. 60-70 KPSS puanıyla personel alımları başladı! İşte açıklanan kadrolar

60-70 KPSS puanıyla personel alımları başladı! İşte açıklanan kadrolar

Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen vatandaşlar, personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Son olarak, 60-70 KPSS puanıyla personel alımı duyuruldu.

60-70 KPSS puanıyla personel alımları başladı! İşte açıklanan kadrolar - Sayfa 1

Belediyeler, üniversiteler, hastaneler ve diğer kamu kuruluşları tarafından yayımlanan ilanlar, özellikle düşük KPSS puanıyla başvuru yapılabilen pozisyonlar nedeniyle büyük ilgi görüyor.

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60-70 KPSS puanıyla personel alımları başladı! İşte açıklanan kadrolar - Sayfa 2

Bu kapsamda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, en az 60 ve 70 KPSS puanıyla personel alımı yapacağını açıkladı.

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60-70 KPSS puanıyla personel alımları başladı! İşte açıklanan kadrolar - Sayfa 3

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ'NDEN PERSONEL ALIMI İLANI

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere 15 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. En az 60 ve 70 KPSS puanı şartı aranan kadrolara başvurular, belirli kriterlere bağlı olarak gerçekleştirilecek.

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60-70 KPSS puanıyla personel alımları başladı! İşte açıklanan kadrolar - Sayfa 4

BAŞVURU ŞARTLARI

Personel alımı için başvurular, 31 Aralık 2024 tarihinde başladı ve 15 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin "Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılabilecek. 

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