60-70 KPSS puanıyla personel alımları başladı! İşte açıklanan kadrolar
Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen vatandaşlar, personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Son olarak, 60-70 KPSS puanıyla personel alımı duyuruldu.
Belediyeler, üniversiteler, hastaneler ve diğer kamu kuruluşları tarafından yayımlanan ilanlar, özellikle düşük KPSS puanıyla başvuru yapılabilen pozisyonlar nedeniyle büyük ilgi görüyor.
Bu kapsamda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, en az 60 ve 70 KPSS puanıyla personel alımı yapacağını açıkladı.
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ'NDEN PERSONEL ALIMI İLANI
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere 15 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. En az 60 ve 70 KPSS puanı şartı aranan kadrolara başvurular, belirli kriterlere bağlı olarak gerçekleştirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
Personel alımı için başvurular, 31 Aralık 2024 tarihinde başladı ve 15 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin "Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılabilecek.