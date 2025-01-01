60-70 KPSS puanıyla personel alımları başladı! İşte açıklanan kadrolar

BAŞVURU ŞARTLARI

Personel alımı için başvurular, 31 Aralık 2024 tarihinde başladı ve 15 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin "Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılabilecek.