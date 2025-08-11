  1. Ekonomim
Borsa İstanbul’da geride bıraktığımız hafta en yüksek tutarda hisse geri alımı gerçekleştiren 10 şirket belli oldu.

60 milyon TL'lik geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan 10 şirket...

Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirdikleri hisse geri alımları geride kalan 4-8 Ağustos haftasında da devam etti. Bu dönemde BIST 100 endeksi yüzde 2,10 değer kazanarak 10.972,63 puandan kapanış yaptı. Geçen hafta, toplam 10 şirket piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla geri alım işlemleri gerçekleştirdi.

İşte şirketlerin geri alım miktarları...

10 - Enerya Enerji (ENERY)
776,22 bin TL

9 - PC İletişim Medya (PCILT)
967,76 bin TL

8 - Ofis Yem Gıda (OFSYM)
1,09 milyon TL

