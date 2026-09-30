600 bin TL'nin 32 günlük mevduat kazancı ne kadar? İş en yüksek faiz ve getiriyi sunan bankalar
600 bin liralık birikimini 32 günlük vadeli mevduat veya katılım hesabında değerlendirmek isteyenler için bankaların güncel faiz ve kâr payı oranları belli oldu. DenizBank Kaptan Hesap, yüzde 45 faiz oranı ve 19 bin 529 liralık net getirisiyle listede ilk sırada yer alırken, ING Turuncu Hesap 19 bin 95 liralık net kazançla ikinci sırada bulunuyor.
Birikimlerini kısa vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri, Merkez Bankası’nın faiz kararları ve bankaların güncel oranlarını yakından takip ediyor. Bankalar, 600 bin liralık anaparanın 32 günlük vade sonunda sağlayacağı net getirileri güncelledi.
'Hoş geldin' faizleri, dijital mevduat ürünleri ve günlük kazandıran hesap seçeneklerine göre değişen oranlar, 600 bin liralık birikim için 15 bin 298 TL ile 19 bin 529 TL arasında net getiri imkanı sunuyor.
600 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlar
Açıklanan güncel verilere göre, 600 bin TL anapara için 32 günlük vadede en yüksek net getiriyi DenizBank Kaptan Hesap sundu. Yüzde 45 faiz oranıyla hesaplanan net kazanç 19 bin 529 TL oldu.