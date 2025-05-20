600 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları...
Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? En yüksek mevduat faiz oranını veren bankalar hangileri? Güncellenen rakamlarla birlikte 600 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları...
Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve dövizden TL’ye dönüşü teşvik eden adımlar, yatırımcıyı altın ve döviz yerine tekrar TL mevduata yönlendirdi.
Mevduat faiz oranları son 4 ayın zirvesine çıktı. Özellikle 1 ay (32 gün) vadeli TL mevduat faizleri, yüzde 53 seviyesine kadar çıktı.
Haber Global'de yer alan habere göre ekonomistler, enflasyonla mücadele sürecinde faizlerin bir süre daha yüksek kalabileceğini öngörüyor.