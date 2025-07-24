600 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları
TCMB'nin faiz kararı öncesi bankaların vadeli mevduat faiz oranları merak ediliyor. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? 600 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 600 bin TL’nin aylık faiz kazancı...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde bankaların mevduat faiz oranları merak edilip araştırılıyor.
1 | 12
Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? 600 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 600 bin TL’nin aylık faiz kazancı...
2 | 12