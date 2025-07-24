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  4. 600 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları

600 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları

TCMB'nin faiz kararı öncesi bankaların vadeli mevduat faiz oranları merak ediliyor. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? 600 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 600 bin TL’nin aylık faiz kazancı...

600 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde bankaların mevduat faiz oranları merak edilip araştırılıyor.

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600 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları - Sayfa 2

Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? 600 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 600 bin TL’nin aylık faiz kazancı...

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600 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları - Sayfa 3

Akbank

Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 21.184,81 TL
Vade Sonu Tutarı: 621.184,81 TL

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600 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları - Sayfa 4

Fibabanka

Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 19.716,07 TL
Vade Sonu Tutarı: 619.716,07 TL

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