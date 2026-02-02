  1. Ekonomim
  4. 64,62 milyar dolar gelirle zirveye oturdu! İşte Türkiye'de gelire göre en büyük halka açık şirketler

Companiesmarketcap verilerine göre Türkiye'de en fazla gelir elde eden halka açık şirketler belli oldu. Buna göre listenin zirvesinde rakibi bile neredeyse olmayan Koç Holding yer aldı. Bankacılık sektörü öne çıktı. İşte Türkiye'de gelire göre en büyük halka açık şirketler

64,62 milyar dolarlık dev gelirle listenin zirvesine yerleşen Koç Holding, Türkiye’nin en çok kazanan halka açık şirketi olurken Companiesmarketcap verileri bankacılık sektörünün de gelir sıralamasında ağırlığını net biçimde ortaya koydu. İşte Türkiye'de gelire göre en büyük 42 şirket:

42. Marti Teknolojileri: 20,19 milyon dolar

41. Söktas Tekstil: 45,88 milyon dolar

40. İşbir Holding: 0,12 milyar dolar

