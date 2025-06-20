65 TL, 5,54 TL, 1,50 TL… 31 şirket temettü kararını duyurdu: İşte hesaplara yatacağı tarih...
Borsa İstanbul’da geride kalan hafta boyunca toplam 31 şirket temettü kararlarını açıkladı.
Borsa İstanbul 16-20 Haziran haftasını yüzde 1,11 artışla 9.203,37 puandan kapattı. Borsada işlem gören 31 şirket bu hafta temettü kararını açıkladı. .Yatırımcıların merakla beklediği bu duyurularda, bazı firmalar temettü dağıtmayacaklarını açıklarken, diğerleri ödeme tarihleri ve tutarlarını kesinleştirdi.
İşte bu hafta temettü kararını açıklayan şirketler...
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