65 TL temettü müjdesi! 11 şirket temettü kararını duyurdu: Ödeme tarihleri belli oldu
Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde 11 şirket temettü kararını açıkladı.
Yatırımcıların merakla takip ettiği temettü kararları açıklanmaya devam ediyor. Borsa İstanbul’da 18 Haziran Çarşamba günü, 11 halka açık şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
İşte bugün temettü kararı açıklayan şirketler…
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Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE)
Genel kurul kararıyla bu yıl temettü dağıtmayacak.
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