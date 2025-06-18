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  4. 65 TL temettü müjdesi! 11 şirket temettü kararını duyurdu: Ödeme tarihleri belli oldu

65 TL temettü müjdesi! 11 şirket temettü kararını duyurdu: Ödeme tarihleri belli oldu

Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde 11 şirket temettü kararını açıkladı.

65 TL temettü müjdesi! 11 şirket temettü kararını duyurdu: Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 1

Yatırımcıların merakla takip ettiği temettü kararları açıklanmaya devam ediyor. Borsa İstanbul’da 18 Haziran Çarşamba günü, 11 halka açık şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

İşte bugün temettü kararı açıklayan şirketler…

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65 TL temettü müjdesi! 11 şirket temettü kararını duyurdu: Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 2

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM)
Genel kurul kararıyla bu yıl temettü dağıtmayacak.

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65 TL temettü müjdesi! 11 şirket temettü kararını duyurdu: Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 3

Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE)
Genel kurul kararıyla bu yıl temettü dağıtmayacak.

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65 TL temettü müjdesi! 11 şirket temettü kararını duyurdu: Ödeme tarihleri belli oldu - Sayfa 4

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)
Genel kurul kararıyla bu yıl temettü dağıtmayacak.

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