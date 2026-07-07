65 yaş aylığı ne kadar oldu? SED ödemeleri, kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücretleri zamlandı

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılan zamlarla birlikte sosyal destek ödemelerinde de güncellemeye gidildi. 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve engelli aylığı yeniden belirlenirken, kıdem tazminatı tavan tutarı ile bedelli askerlik ücreti de memur maaş katsayısına göre yeniden hesaplandı.

Yapılan düzenlemelerle birlikte sosyal yardım kalemleri ve bazı kamu ödemeleri artış gösterdi. İşte yeni rakamlar ve tüm detaylar…