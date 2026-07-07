65 yaş aylığı ne kadar oldu? SED ödemeleri, kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücretleri zamlandı
Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri için yüzde 13,52 oranında zam kesinleşti. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren maaş artışlarıyla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve engelli aylığı gibi sosyal destek ödemeleri de güncellendi. Öte yandan kıdem tazminatı tavanı memur maaş artışlarına paralel olarak yeniden hesaplanırken, bedelli askerlik ücreti de yükseldi. Yapılan düzenlemelerle birlikte milyonlarca kişinin gelir ve sosyal haklarını doğrudan etkileyen yeni ödeme tutarları netleşti. Kim ne kadar alacak?
Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılan zamlarla birlikte sosyal destek ödemelerinde de güncellemeye gidildi. 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve engelli aylığı yeniden belirlenirken, kıdem tazminatı tavan tutarı ile bedelli askerlik ücreti de memur maaş katsayısına göre yeniden hesaplandı.
Yapılan düzenlemelerle birlikte sosyal yardım kalemleri ve bazı kamu ödemeleri artış gösterdi. İşte yeni rakamlar ve tüm detaylar…
6 AYLIK TOPLAM ENFLASYON NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 6 aylık enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Bu oranla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına aynı oranda zam yapılırken, en düşük emekli aylığı 23.552 TL’ye yükseldi.
Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 13,52 oranında zam uygulanırken, en düşük memur maaşı 70.258 TL seviyesine çıktı.
65 YAŞ AYLIĞI ARTTI
Memur maaş katsayısının yüzde 13,52 oranında artmasıyla birlikte, sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen yaşlılık aylığında da güncelleme yapıldı. Buna göre 6 bin 393 lira olan 65 yaş aylığının 7 bin 257 liraya yükselmesi bekleniyor.