6,79 TL temettü müjdesi... Bu hafta hesaplara yatacak, kontrol etmeyi unutmayın!
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler temettü ödemelerine devam ediyor. Bu hafta yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak şirketler belli oldu.
Borsada işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı ödemeleri önümüzdeki hafta da devam edecek. Borsa İstanbul’da 11-15 Ağustos işlem haftasında 7 şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak.
İşte temettü dağıtacak 7 şirket...
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
Hisse başına 0,0111111 TL brüt ve 0,0094444 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 11 Ağustos
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN)
Hisse başına 0,125 TL brüt ve 0,10625 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 12 Ağustos