  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 699 milyon TL tek bir hisseye girdi! Borsada bu hisselere adeta para yağdı

699 milyon TL tek bir hisseye girdi! Borsada bu hisselere adeta para yağdı

Borsa İstanbul’da 27 Mayıs işlem gününde en yüksek para girişi ve çıkışı yaşanan 10 hisse belli oldu.

699 milyon TL tek bir hisseye girdi! Borsada bu hisselere adeta para yağdı - Sayfa 1

27 Mayıs Salı günü BİST100 endeksi yüzde 1,41 düşüşle 9213,58 puandan kapanırken, endekste -4,53 milyar TL, BİST30’da -3,59 milyar TL ve tüm hisselerde toplam -6,20 milyar TL aktif satış baskısı yaşandı. Buna karşın bazı hisselerde pozitif aktif fark dikkat çekti.

Endeksin düşüşle kapandığı günde hem pozitif hem negatif işlem farkıyla öne çıkan hisseler dikkat çekti.

İşte salı günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...

1 | 21
699 milyon TL tek bir hisseye girdi! Borsada bu hisselere adeta para yağdı - Sayfa 2

10 - Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR)
Aktif Fark: -174 milyon 510 bin TL

2 | 21
699 milyon TL tek bir hisseye girdi! Borsada bu hisselere adeta para yağdı - Sayfa 3

9 - Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF)
Aktif Fark: -179 milyon 544 bin TL

3 | 21
699 milyon TL tek bir hisseye girdi! Borsada bu hisselere adeta para yağdı - Sayfa 4

8 - Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL)
Aktif Fark: -183 milyon 940 bin TL

4 | 21