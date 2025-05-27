699 milyon TL tek bir hisseye girdi! Borsada bu hisselere adeta para yağdı
Borsa İstanbul’da 27 Mayıs işlem gününde en yüksek para girişi ve çıkışı yaşanan 10 hisse belli oldu.
27 Mayıs Salı günü BİST100 endeksi yüzde 1,41 düşüşle 9213,58 puandan kapanırken, endekste -4,53 milyar TL, BİST30’da -3,59 milyar TL ve tüm hisselerde toplam -6,20 milyar TL aktif satış baskısı yaşandı. Buna karşın bazı hisselerde pozitif aktif fark dikkat çekti.
Endeksin düşüşle kapandığı günde hem pozitif hem negatif işlem farkıyla öne çıkan hisseler dikkat çekti.
İşte salı günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...