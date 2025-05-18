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  4. 7 dev şirket 20-23 Mayıs’ta temettü dağıtıyor ; 26 TL ödeme hesaplara geçiyor

7 dev şirket 20-23 Mayıs’ta temettü dağıtıyor ; 26 TL ödeme hesaplara geçiyor

Şirket bilançolarının açıklandığı Borsa İstanbul’da temettü ödemeleri de peş peşe geliyor. 20-23 Mayıs haftasında milyonlarca lira temettü ödemesi hesaplara geçecek.

7 dev şirket 20-23 Mayıs’ta temettü dağıtıyor ; 26 TL ödeme hesaplara geçiyor - Sayfa 1

Milyonlarca yatırımcının kazançlarını korumak ve gelirine gelir katmak için yatırımlarını değerlendirdiği Borsa İstanbul’da sular durulmuyor.

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7 dev şirket 20-23 Mayıs’ta temettü dağıtıyor ; 26 TL ödeme hesaplara geçiyor - Sayfa 2

Ciddi düşüşün ardından birçok şirket değerini korumayı başarırken BIST100 endeksi yeniden 10 bin puan bandına dayandı.

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7 dev şirket 20-23 Mayıs’ta temettü dağıtıyor ; 26 TL ödeme hesaplara geçiyor - Sayfa 3

Bazı şirketler ise bilanço kararlarını peş peşe açıklamaya başladı. Öte yandan temettü kararını açıklayan bazı şirketler de ödeme yapmaya başladı.

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7 dev şirket 20-23 Mayıs’ta temettü dağıtıyor ; 26 TL ödeme hesaplara geçiyor - Sayfa 4

7 ŞİRKET 21 MAYIS’A KADAR ÖDEME YAPACAK

Rotaborsa.com sitesinde derlenen bilgiye göre temettü şampiyonlarından DOAS bu hafta ödeme yapacak.

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