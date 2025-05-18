7 dev şirket 20-23 Mayıs’ta temettü dağıtıyor ; 26 TL ödeme hesaplara geçiyor
Şirket bilançolarının açıklandığı Borsa İstanbul’da temettü ödemeleri de peş peşe geliyor. 20-23 Mayıs haftasında milyonlarca lira temettü ödemesi hesaplara geçecek.
Milyonlarca yatırımcının kazançlarını korumak ve gelirine gelir katmak için yatırımlarını değerlendirdiği Borsa İstanbul’da sular durulmuyor.
Ciddi düşüşün ardından birçok şirket değerini korumayı başarırken BIST100 endeksi yeniden 10 bin puan bandına dayandı.
Bazı şirketler ise bilanço kararlarını peş peşe açıklamaya başladı. Öte yandan temettü kararını açıklayan bazı şirketler de ödeme yapmaya başladı.