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  4. 7 Eylül 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

7 Eylül 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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7 Eylül 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.795,42

Satış: 2.798,77

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,472.67

Satış: 4,575.99

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7 Eylül 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 8,917.38

Satış: 9,151.98

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 18,520.00

Satış: 18,800.00

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7 Eylül 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 44,726.67

Satış: 45,759.91

Ata altın fiyatı

Alış: 18,449.75

Satış: 18,919.69

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7 Eylül 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17,890.67

Satış: 18,247.99

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,549.42

Satış: 2,552.48

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