7 Eylül 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (7 Eylül) ne kadar oldu? 7 Eylül 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 7 Eylül cumartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.795,42
Satış: 2.798,77
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,472.67
Satış: 4,575.99
1 | 6
Yarım altın fiyatı
Alış: 8,917.38
Satış: 9,151.98
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 18,520.00
Satış: 18,800.00
2 | 6
Gremse altın fiyatı
Alış: 44,726.67
Satış: 45,759.91
Ata altın fiyatı
Alış: 18,449.75
Satış: 18,919.69
3 | 6
Ziynet altın fiyatı
Alış: 17,890.67
Satış: 18,247.99
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,549.42
Satış: 2,552.48
4 | 6