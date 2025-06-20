7 hisse taban, 14 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...
Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kaybettiren ve kazandıran 10 hisse belli oldu.
Borsa İstanbul'da 20 Haziran Cuma günü BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 oranında değer kazanarak 9.203,37 puandan tamamladı. Böylece endeks, haftanın son işlem gününde pozitif bir kapanış gerçekleştirdi. Seans sonunda 14 hisse senedi tavan fiyattan kapanış yaparak, 7 hisse ise taban fiyata gerileyerek günü en düşük seviyeden tamamladı.
İşte cuma günü en çok düşen hisseler...
9. Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU)
Kapanış Fiyatı: 18,26 TL
Yüzdelik Değişim: %-8,79