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  4. 7 Kasım 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

7 Kasım 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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7 Kasım 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.038,69

Satış: 3.041,30

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,861.90

Satış: 4,972.52

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7 Kasım 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,693.42

Satış: 9,945.05

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,146.00

Satış: 20,450.00

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7 Kasım 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 48,619.02

Satış: 49,725.24

Ata altın fiyatı

Alış: 20,055.35

Satış: 20,559.18

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7 Kasım 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,447.61

Satış: 19,829.27

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,771.28

Satış: 2,773.66

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