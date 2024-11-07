7 Kasım 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (7 Kasım) ne kadar oldu? 7 Kasım 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 7 Kasım perşembe altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.038,69
Satış: 3.041,30
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,861.90
Satış: 4,972.52
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,693.42
Satış: 9,945.05
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,146.00
Satış: 20,450.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 48,619.02
Satış: 49,725.24
Ata altın fiyatı
Alış: 20,055.35
Satış: 20,559.18
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