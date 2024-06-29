7 maddede haftanın öne çıkan ekonomik gelişmeleri
Küresel piyasalarda geçen hafta ABD ve ABD tarafından gelen enflasyon verileri ve merkez bankaları faiz kararları izlenirken yurt içinde de ülkenin gri listeden çıkması, TCMB faiz kararı ve elektrik ve benzin zamları gündemdeydi.
Küresel piyasalar ABD ve Euro Bölgesi'nden gelen enflasyon verilerini dikkatle izlerken, İsveç Merkez Bankası'nın faiz kararı öne çıktı. Geçen hafta Türkiye'de gündem rekor kıran rezerv, mevduat faizinde 10 puanlık gerileme, sanayinin devleri ve zamlara ilişkin haberler oldu.
İşte geçen haftanın öne 7 önemli gelişmesi:
Sanayinin devleri belli oldu
‘Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2023 yılı sonuçları açıklandı. 1968’den bu yana İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan İSO 500 araştırmasına göre üretimden satışlarda en büyük kuruluş 484 milyar liralık satışlarıyla Tüpraş oldu. Tüpraş’ı 238 milyar liralık üretimden satışlarıyla Ford Otomotiv takip ederken, üçüncü sırada yaklaşık 227 milyar liralık üretimden satışlarıyla Star Rafineri yer aldı.
TCMB, Haziran'ı da pas geçti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir önceki toplantıda olduğu gibi daha önce atılan sıkılaştırma adımlarının gecikmeli etkilerine işaret ederek politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 50 seviyesinde tuttu. Karar metninde likidite fazlasıyla ilgili olarak da sterilizasyonun gerektiğinde çeşitlendirilerek gerçekleştirileceği mesajını verdi.
ABD’de büyüme yukarı kişisel harcamalar aşağı revize edildi
ABD ekonomisi birinci çeyrekte enflasyonun düşmesiyle yüzde 1,4 büyürken, kişisel harcamalar yüzde 1,5 artarak ikinci okumanın altında revize edildi.